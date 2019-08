Cristina Ferreira oficializa férias com fotografia em fato de banho

NTV Hoje às 16:00, atualizado às 16:35 Facebook

De férias desde o início da semana, Cristina Ferreira ainda não revelou o destino eleito mas já partilhou, esta quarta-feira, a primeira fotografia. A apresentadora da SIC despediu-se telespetadores d’”O Programa da Cristina”, esta sexta-feira, para desfrutar de alguns dias de descanso a bordo de um barco. A comunicadora mostrou-se, no perfil de Instagram, em fato de banho numa embarcação. https://www.instagram.com/p/B03FGZqBYuP/ Como já havia acontecido numa outra ocasião em que foi de férias, a apresentadora do terceiro canal deixou o programa das manhãs à responsabilidade do “vizinho” Cláudio Ramos. TEXTO: Mariana Capante LEIA TAMBÉM: Doze horas de trabalho por dia. […]