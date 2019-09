Cristina Ferreira: “Ou vais atrás dos outros ou escolhes o teu caminho”

NTV Hoje às 11:50, atualizado às 12:24 Facebook

Cristina Ferreira aproveitou o fim de semana para deixar uma mensagem de motivação aos seguidores. A apresentadora incentivou os fãs a correrem atrás dos seus sonhos. A comunicadora da Malveira começou os dias de folga a passear tal como mostrou no seu perfil de Instagram. Para legendar o momento de tranquilidade em que se encontrava, Cristina Ferreira motivou os internautas. “Na vida tens duas hipóteses: ou vais atrás dos outros ou escolhes o teu caminho”, pode ler-se na descrição que a profissional do terceiro canal colocou no seu perfil da rede social Instagram. View this post on Instagram Na vida […]