Cristina Ferreira promete ajudar convidada a conhecer Cristiano Ronaldo

NTV Hoje às 13:40, atualizado às 13:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Cristina Ferreira prometeu a uma convidada d’”O Programa da Cristina”, da SIC, que iri tentar marcar um encontro com o Cristiano Ronaldo. A apresentadora da Malveira esteve à conversa com Idalina Oliveira por esta viver sozinha por opção. No fim, a senhora de 90 anos pediu a Cristina Ferreira que realizasse o seu sonho: conhecer CR7. “Eu sei que você tem muito boa relação com o Cristiano Ronaldo e para mim era a felicidade suprema se eu um dia o pudesse abraçar”, disse a convidada, que estava sentada no sofá. View this post on Instagram Idalina Oliveira e Estela Freitas […]