Cristina Ferreira quer levar Pedro Teixeira à SIC

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Cristina Ferreira confessou, esta segunda-feira, a vontade que tem de levar o amigo e “rival” da TVI Pedro Teixeira ao seu programa das manhãs da SIC. A apresentadora estava à conversa com o “vizinho” Cláudio Ramos sobre Pedro Teixeira ter regressado do Brasil, onde esteve a estudar na escola de cozinha LeCordonBlue, quando fez a confissão: “Ele podia vir aqui!” Rapidamente, a profissional do terceiro canal acrescentou: “Vou ligar à Felipa [Garnel]. Eu dou-me bem com ela. Deixa cá vir o moço”, atirou, referindo-se à nova diretora de Programas da TVI. Os dois amigos apresentaram juntos o concurso televisivo “Dança […]