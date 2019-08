Cristina Ferreira revela o motivo de continuar solteira

NTV Hoje às 13:30, atualizado às 13:45 Facebook

Cristina Ferreira fez um desabafo sobre os homens, durante “O Programa da Cristina”, no qual revelou o motivo de continuar solteira. Em conversa com Cláudio Ramos, a apresentadora confessou que continua a procurar um companheiro porém, tem sido um processo difícil. “O mais fácil é arranjar homem. O difícil é um como deve ser”, sublinhou. A última relação de Cristina terminou oficialmente em 2011. A apresentadora esteve com António Casinhas durante 15 anos. TEXTO: Mariana Capante LEIA TAMBÉM: Cristina Ferreira quer levar Pedro Teixeira à SIC