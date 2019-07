Cristina Ferreira revela que Goucha “está triste” por causa das audiências

NTV Hoje às 13:40, atualizado às 14:03 Facebook

Cristina Ferreira falou da separação de Manuel Luís Goucha com a saída do “Você na TV!” (TVI) e a transferência para a SIC. A apresentadora admite que o comunicador está “triste” com as audiências. É em entrevista à revista “Caras” que Cristina Ferreira faz o balanço da saída da TVI, no final do ano passado, assim como da despedida do companheiro de anos do “Você na TV!”, Manuel Luís Goucha. A comunicadora, que tem liderado as audiências das manhãs da SIC desde se estreou em janeiro, admite que o antigo parceiro anda triste. “Foi muito difícil assimilar a tristeza que […]