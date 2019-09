Cristina Ferreira termina o dia a arrancar o dente do siso

NTV Hoje às 10:50, atualizado às 11:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Depois de um dia inteiro de trabalho na SIC, Cristina Ferreira dirigiu-se ao dentista para arrancar um dos dentes do siso. A apresentadora do terceiro canal utilizou o InstaStories, ferramenta da rede social Instagram, para desabafar com os seguidores o imprevisto que surgiu no final do dia de trabalho. “Às oito da noite vim arrancar um siso com o Dr. Pedro”, pode ler-se inscrito na fotografia que a comunicadora da Malveira captou dentro do consultório do dentista minutos antes da pequena cirurgia. A ida ao dentista parece não ter tido consequências. Isto porque a emissão d’”O Programa da Cristina”, esta […]