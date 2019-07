Cristina Ferreira vai apresentar novo programa nas tardes da SIC

NTV Hoje às 17:10, atualizado às 17:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Seis meses depois de se estrear nas manhãs da SIC, Cristina Ferreira vai estar em breve à frente do novo programa das tardes do canal. A apresentadora anunciou, esta terça-feira, que vai conduzir o concurso “Prémio de Sonho”, uma adaptação portuguesa do formato britânico “Win Your Wish List”. Cristina Ferreira adiantou que está muito entusiasmada com o projeto e que, apesar de não haver data de estreia prevista, o programa “começa não tarda”. “Estou muito entusiasmada com este projeto. Só hoje posso falar dele, só hoje posso dizer que uma vez mais vou poder concretizar os seus sonhos e fazê-lo […]