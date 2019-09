“Crómio” Tiago Castro declara-se à namorada em dia de aniversário

NTV Hoje às 17:00, atualizado às 17:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O “crómio” dos “Morangos com Açúcar” completou quatro anos de namoro com a companheira e garante estar “mais apaixonado do que nunca”. Quatro anos de namoro. O ator Tiago Castro e a companheira têm motivos para celebrar. “Hoje fazemos quatro anos de namoro e hoje estou mais apaixonado do que nunca. Passamos 24 horas juntos e é tudo menos monótono. Crescemos e aprendemos um com o outro, tornamo-nos melhores seres humanos, admiramo-nos mutuamente”, começou por escrever o inesquecível “crómio” dos “Morangos com Açúcar” (TVI). View this post on Instagram Hoje fazemos 4 anos de namoro, e hoje estou mais apaixonado […]