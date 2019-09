Cuca Roseta vai atuar em concerto solidário em Cascais

NTV Hoje às 18:40, atualizado às 18:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Em parceira com a Orquestra da Câmara de Cascais e Oeiras, Cuca Roseta vai atuar no “Concerto pela Paz”, esta sexta-feira, em Cascais. O evento solidário vai acontecer nos jardins do Sheraton Cascais Resort e a fadista vai atuar com a Orquestra de Câmara de Cascais e Oeiras a favor da Scholas Occurrentes, uma fundação sem fins lucrativos apoiada e criada pelo Papa Francisco. O preço dos bilhetes reverte na totalidade para a fundação e podem ser adquiridos nos locais habituais. O espetáculo custa 40 euros ou, se incluir o jantar antes da atuação, 500 euros. TEXTO: Mariana Capante LEIA […]