Cuca Roseta voltou a casar-se. Veja as fotos da festa

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Cuca Roseta voltou a casar-se. A fadista renovou os votos com o marido, João Lapa, num bar da Costa de Caparica. Deslumbrante, vestida de branco, Cuca Roseta voltou a dar o nó neste fim-de-semana. Foi num bar da Costa de Caparica, na Margem Sul do Tejo, que a fadista renovou os votos com o preparador-físico João Lapa. O casal já se tinha unido há dois anos, numa igreja na vila de Óbidos e eram casados pelo civil desde 2015. View this post on Instagram Quando o teu sorriso te diz que tens a pessoa feita para completar a tua mão, […]