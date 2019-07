Dalila Carmo assinala aniversário da avó com tesourinho

NTV Hoje às 14:50, atualizado às 15:02 Facebook

Dalila Carmo fez questão de assinalar publicamente, esta quinta-feira, o 95.º aniversário da avó, com uma fotografia antiga que encontrou no baú das recordações. É dia de festa em casa da atriz. É que a “abuelita”, como carinhosamente Dalila Carmo a apelidou, celebra mais um ano de vida e a intérprete dividiu a data especial com os seguidores no Instagram. “95 anos de amor! Parabéns, abuelita!” pode ler-se na descrição de uma fotografia em que surge Dalila Carmo quando era bebé ao colo da sua avó. View this post on Instagram 95 anos de amor♥️ parabéns abuelita🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️ #grandma A post […]