Dalila Carmo desfruta de férias em Itália

Dalila Carmo viajou até Sorrento, em Itália, no fim de semana, para aproveitar alguns dias de descanso. A atriz fez uma pausa nas gravações da telenovela da TVI que protagoniza, “Na Corda Bamba”, e rumou até ao paraíso italiano juntamente com alguns amigos. No perfil de Instagram, Dalila Carmo já revelou as primeiras fotos das férias. “De repente começa a chover mas não tem mal, o mar está dentro do quarto!” escreveu na descrição de uma das publicações. View this post on Instagram De repente começa a chover mas não tem mal, o mar está dentro do quarto! #shadesofblue #gioponti […]