Dânia Neto conta como ganhou força para estar longe do filho

É uma das protagonistas de "Golpe de sorte", ao lado de Maria João Abreu e Jorge Corrula, e a sua vilã Sílvia cedo agarrou o público pela falta de escrúpulos - até já foi capaz de matar.

Para começar a gravar a série da SIC, Dânia Neto teve de separar-se do filho, Salvador, hoje com nove meses, mas que, no início das gravações, era um recém-nascido.

"Foi uma fase muito delicada, porque estava a deixar em casa um bebé com três meses e meio para ir fazer um projeto. Aquilo, para mim, não era mais um dia de trabalho, era mais um dia em que não ia estar com o meu filho. Tive de ganhar força e acho que essa garra passou muito para a minha personagem", confessa a atriz, ao JN.

Entretanto, chegaram as férias e Dânia Neto procura compensar os meses de ausência: "Colei-me a ele que nem uma lapa e não o largo mais, porque nunca sei quando é o regresso", admite a intérprete, que está maravilhada com a maternidade.

"Adoro, acho que é o grande desafio de uma vida, embora todo o mar de rosas que nos venderam não seja nada disso [risos}... mas é o maior amor que podemos sentir, o maior sentido de proteção, o amor incondicional e quando achamos que não podemos gostar mais... ainda gostamos mais um bocadinho! Mas passa tudo muito rápido, parece que tive o bebé ontem e, entretanto, ele já tem dois dentes e está quase a andar!" .

O companheiro, Luís Cunha Matos, "tem sido um paixão", mas ainda não avançou com o pedido de casamento: "Ainda não fui pedida [risos]. Nós, mulheres, quando éramos meninas, idealizávamos isso, mas já estou com 36 anos e não sei se o Luís me vai surpreender", diz, à despedida.