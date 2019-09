Dânia Neto: “Estar longe do meu bebé deu-me garra”

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:57 Facebook

A atriz é a terrível Sílvia na série “Golpe de Sorte” e não olha a meios para atingir os fins. Aos 36 anos, Dânia Neto conta como foi separar-se do filho recém-nascido para ir gravar o enredo da SIC. É uma das protagonistas de “Golpe de Sorte”, ao lado de Maria João Abreu e Jorge Corrula, e a sua vilã Sílvia cedo agarrou o público pela falta de escrúpulos – até já foi capaz de matar. Para começar a gravar a série do terceiro canal, Dânia Neto teve de separar-se do filho, Salvador, hoje com nove meses, mas que, no […]