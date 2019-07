Dânia Neto surpreende ao surgir sem maquilhagem

NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:11 Facebook

Dânia Neto surpreendeu, esta quinta-feira, ao aparecer sem maquilhagem nas redes sociais. A atriz mostrou um dos diversos momentos de alegria que vive com o seu filho, Salvador. Os fãs estão habituados a ver as caras conhecidas sempre arranjadas e maquilhadas quando aparecem em público. No entanto, quando se é mãe nem sempre se tem tempo para tudo como mostrou Dânia Neto no Instagram. Na fotografia, a atriz da SIC aparece sem maquilhagem na cara e com o pequeno Salvador ao colo. “Sem palavras para estes nossos sorrisos! Meu bebé feliz”, escreveu a intérprete como legenda. Rapidamente, diversas caras conhecidas […]