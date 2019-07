Daniel Oliveira lembra um dos momentos mais marcantes da carreira

NTV Hoje às 15:45, atualizado às 16:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Três anos depois, Daniel Oliveira recordou o momento em que entrevistou Éder, no programa da SIC “Alta Definição”, após Portugal sagrar-se campão europeu. O apresentador assinalou a data, nas redes sociais, com uma fotografia ao lado do jogador que marcou o golo da vitória. “Ainda na noite de dia 10, o primeiro contacto. Resposta na madrugada de 11. Entrevista na tarde de 12. Na Cidade do Futebol, com a taça, a medalha, as luvas e toda a emoção! Que momento incrível”, escreveu Daniel Oliveira na conta de Instagram. View this post on Instagram Memórias // Ainda na noite de dia […]