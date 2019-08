Daniel Oliveira partilha momento amoroso ao lado da filha

NTV Hoje às 12:30, atualizado às 12:45 Facebook

Daniel Oliveira partilhou novamente um momento amoroso ao lado da filha, Alice, com uma pequena declaração de amor a acompanhar. Na conta de Instagram, o apresentador da SIC dedicou palavras à filha ao lado de uma fotografia na qual aparece com o resto encostado ao da menina. “Há palavras por inventar”, escreveu na descrição da publicação. View this post on Instagram Há palavras por inventar ❤️ A post shared by Daniel Oliveira (@daniel__oliveira) on Aug 3, 2019 at 12:32pm PDT Alice, fruto da relação entre Daniel e Andreia Rodrigues, completou no dia 30 de maio o primeiro ano de vida.