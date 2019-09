Daniel Oliveira visitou Ângelo Rodrigues

Rui Pedro Pereira Hoje às 20:59 Facebook

Daniel Oliveira, diretor de Programas da SIC, visitou, de forma discreta, o ator Ângelo Rodrigues no hospital. O responsável do terceiro canal justifica que "houve uma preocupação" e que o fez, também, do ponto de vista pessoal.

Ângelo Rodrigues está internado há mais de uma semana, devido a uma infeção e, entre as visitas da família, recebeu a solidariedade de Daniel Oliveira. Depois de a SIC ter emitido, na última semana, um comunicado a pedir "recato" para o intérprete da personagem "Bruno" de "Golpe de Sorte", o responsável do terceiro canal quis mostrar a sua solidariedade com o artista.

"Fui ao hospital dentro daquilo que eu achava necessário não só do ponto de vista pessoal, como institucional, uma vez que existe essa preocupação e proximidade", declarou Daniel Oliveira durante a apresentação à Imprensa da nova novela "Nazaré", que se estreia segunda-feira no canal de Carnaxide.

O diretor da SIC, que esteve com o ator no Hospital Garcia de Orta, em Almada, na passada quarta-feira, preferiu não tecer mais comentários sobre Ângelo Rodrigues, no dia em que se ficou a saber que foi transferido para o Hospital das Forças Armadas, para ser submetido a tratamentos na câmara hiperbárica.

"Não quero acrescentar muito ao comunicado que a SIC realizou, a situação exige algum recato e estamos a fazer aquilo que é necessário: a prestar toda a nossa atenção ao caso, com a esperança de que tudo se vá resolver", rematou Daniel Oliveira.