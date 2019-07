Daniel Sturridge oferece 30 mil euros a quem encontrar o seu cão

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:34 Facebook

Daniel Sturridge está a oferecer uma recompensa de 30 mil euros a quem encontrar o seu cão, que terá sido roubado. O avançado inglês, que atualmente está sem clube, revelou que a sua residência em Los Angeles, nos Estados Unidos, foi assaltada e, segundo diz, o seu animal de estimação foi levado. Daniel Sturridge partilhou no perfil de Instagram um vídeo em que mostrou os danos causados e, após apelar aos fãs para o ajudarem a encontrar o cão, publicou quatro fotografias do mesmo. View this post on Instagram Somebody stole my dog. I’ll pay anything. I want him back. […]