Daniela Melchior de volta a Los Angeles

Daniela Melchior já está em Los Angeles, nos Estados Unidos, esta quinta-feira, porém não revelou o motivo que a levou a viajar. A atriz portuguesa, de 22 anos, passou uma curta temporada na cidade, há cerca de três meses. Apesar de não ter revelado os motivos que a levaram a regressar a Los Angeles, especula-se que seja devido às gravações do novo filme que vai realizar. Após a confirmação de que Daniela Melchior assinou contrato com a agência internacional Brave Management, a modelo inicia um percurso internacional e estreia-se em Hollywood com o filme “Esquadrão Suicida”, após interpretar Isabel Vasconcellos […]