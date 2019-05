Daniela Melchior vilã no "Esquadrão suicida"

Sara Oliveira Hoje às 19:21 Facebook

Atriz vai estrear-se em Hollywood e é elogiada pela Academia Portuguesa de Cinema.

Os dias que Daniela Melchior, de 22 anos, passou em Los Angeles, nos Estados Unidos, foram produtivos e a verdade é que está para breve a estreia em Hollywood. Poucos dias depois de o JN revelar que a atriz portuguesa tinha firmado contrato com a agência internacional Brave Management, a revista "Variety" adianta que ela vai estrear-se em Hollywood na sequela "Esquadrão Suicida".

"Parabéns Daniela Melchior! Felicidades para esta estreia no cinema americano da nomeada para o prémio Sophia de melhor atriz por "Parque Mayer" [filme de António-Pedro Vasconcelos que a jovem coprotagonizou ao lado de Diogo Morgado]", partilhou depois a Academia Portuguesa de Cinema nas redes sociais.

Daniela dará vida a Ratcatcher que, na versão original em banda desenhada, é uma personagem masculina, um dos inimigos de Batman, que tem o talento de comunicar com ratazanas e treiná-las para agir como bem entende.

No cinema, tem características femininas com o talento da beldade lusa que se junta, no elenco, a atores como Margot Robbie, Idris Elba, Viola Davis, John Cena ou Jay Courtney, sob ordens do diretor James Gunn.

Antes de começar a rodar o filme, cuja estreia está prevista para 2021, Daniela Melchior regressou a Portugal, desejosa de festejar a conquista com os agentes, Leonor Babo e Sérgio Mota Soares. Ainda na América, celebrou com o seu representante por lá, Mike Gillespie, e a sua mulher, a atriz neozelandesa Anna Hutchison.

Atualmente, podemos ver a jovem na pele de Isabel na novela da TVI "Valor da vida", cujas gravações terminaram em janeiro.