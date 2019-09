Daniela Mercury assinala aniversário da filha

NTV Hoje às 11:30, atualizado às 11:55 Facebook

Daniela Mercury assinalou publicamente o 18.º aniversário da filha em comum com Malu Verçosa, Alice, com uma mensagem comovente nas redes sociais. A cantora brasileira dedicou, no perfil da rede social Instagram, algumas palavras carinhosas à jovem aniversariante através de uma montagem de fotografias com familiares. “Hoje a nossa menina Alice completa 18 anos. Estamos em festa! Que a vida seja sempre doce e generosa contigo. Beijos com muito amor, orgulho e admiração das mamãs e de toda a família! Amamos-te muito!” escreveu Daniela Mercury. View this post on Instagram Hoje, nossa menina Alice completa 18 anos. Estamos em festa! […]