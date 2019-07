Daniela Mercury assinala aniversário da mulher com mensagem carinhosa

NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:08 Facebook

Daniela Mercury assinalou publicamente, esta terça-feira, o 43.º aniversário da sua mulher, Malu Verçosa, com uma mensagem comovente, nas redes sociais. A intérprete brasileira dedicou, no perfil da rede social Instagram, algumas palavras carinhosas à aniversariante através de uma fotografia em que as duas aparecem abraçadas. “Para a Malu, com paixão! Ela é feita de matéria de amor. De amor a tudo, de amor ao mundo, de amor aos seus e à humanidade”, começou por descrever Daniela Mercury na legenda. View this post on Instagram Para Malu, com paixão! Ela é feita de matéria de amor. De amor a tudo, […]