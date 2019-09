Daniela Ruah apelidada de maluca antes de evento solidário

NTV Hoje às 14:20, atualizado às 14:40 Facebook

Daniela Ruah não dispensa o exercício físico mesmo em dia de altas temperaturas. A atriz chegou mesmo a ser apelidada de maluca. Antes de participar num evento solidário para ajudar o Hospital Childrens L.A, em Los Angeles, nos Estados Unidos, a intérprete portuguesa aproveitou para fazer a sua corrida diária. “Estão mais de 38°C mas ainda deu para mais uma corridinha antes da #nauticamalibutri!“, começou por explicar no perfil de Instagram. View this post on Instagram Its over 100° outside but got that last run in before tomorrow’s @nauticamalibutri ! Some guy pulled over and asked if I was crazy… […]