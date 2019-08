Daniela Ruah assinala primeiro dia de escola do filho

NTV Hoje às 10:45, atualizado às 11:06 Facebook

Daniela Ruah acompanhou o filho mais velho, River Isaac, no primeiro dia de jardim de infância, esta quarta-feira. A atriz assinalou o momento nas redes sociais. O filho da atriz portuguesa, de cinco anos, enfrentou um novo desafio, o primeiro dia numa nova escola. Daniela Ruah não escondeu o entusiasmo perante a nova etapa. A intérprete utilizou a conta do Instagram para assinalar o momento e partilhar uma sequência de fotografias, nas quais River Isaac aparece com um papel no qual refere a data do primeiro dia. “E isto aconteceu hoje. Mais excitação, mais uma mistela de sentimentos, novos hábitos, […]