Daniela Ruah celebra terceiro aniversário da filha

Daniela Ruah foi mãe pela segunda vez em 2016 e, esta terça-feira, celebra o aniversário da filha mais nova, Sierra Esther. A filha da atriz completa três anos e um dia antes da festa de aniversário, Daniela Ruah publicou o momento em que, com a ajuda da mãe, Catarina Korn, exibia os dotes de culinária e preparava o bolo de unicórnio, no Instagram. View this post on Instagram I love baking and experimenting with healthy recipes. Turn on some music & spend some quality family time. I follow cooking blogs, scour the internet for “no added sugar” sweet recipes and […]