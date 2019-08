Daniela Ruah conteve as lágrimas no primeiro dia de escola da filha

NTV Hoje às 18:00, atualizado às 18:22 Facebook

Daniela Ruah mostrou-se emotiva no primeiro dia de escola pré-primária da filha, Sierra Esther. A atriz partilhou, esta quinta-feira, o momento nas redes sociais. A filha da atriz portuguesa completou três anos e, como tal, entrou pela primeira vez no ensino escolar. Esta é uma nova etapa que obrigou a mãe ‘babada’ a esconder as lágrimas na hora da despedida. A intérprete utilizou o Instagram para desabafar e partilhar duas fotografias. Na primeira, Sierra Esther aparece com um papel no qual refere a data do primeiro dia e, na segunda, ao lado do irmão de braços dados. “Portanto isto aconteceu […]