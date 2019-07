Daniela Ruah e família festejam dia da independência dos Estados Unidos

NTV Hoje às 13:50, atualizado às 14:00 Facebook

Daniela Ruah celebrou o Dia da Independência dos Estados Unidos, que se assinala a 4 de julho, ao lado da família. Casada com o norte-americano David Olsen, e mãe de dois filhos, Sierra Olsen e River Olsen, nascidos e criados naquele país, o Dia da Independência tornou-se um feriado especial para Daniela Ruah. A atriz portuguesa partilhou, esta quinta-feira, no perfil de Instagram uma fotografia do momento em que os filhos encontram-se a assistiram a um desfile local que assinalava a data. “Feliz 4 de julho!”, lê-se na descrição. View this post on Instagram Happy 4th of July! 🇺🇸 #parade […]