Daniela Ruah recusa-se a dizer adeus ao verão com fato de banho especial

NTV Hoje às 14:30, atualizado às 14:53 Facebook

Twitter

Partilhar

A chuva e o vento já chegaram a Portugal mas, nos Estados Unidos, ainda brilham os últimos raios de sol. A atriz portuguesa não está pelos ajustes e não quer que o verão vá embora. Daniela Ruah, a atriz portuguesa mais internacional, é uma confessa adepta do verão e, sempre que é altura de transição para o outono, a protagonista da série “NCIS – Los Angeles” entra numa espécie de negação. Foi assim, uma vez mais, este ano. View this post on Instagram Summer is officially over but who’s counting? I’m too comfy in my @londrebodywear to put it away […]