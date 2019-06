Danilo Pereira com casamento idílico em Itália

Sara Oliveira Hoje às 01:14 Facebook

Depois da conquista da Liga das Nações pela seleção nacional e da despedida de solteiro em Ibiza, Danilo Pereira disse o "sim" a Jessica Widenby, a namorada de longa data, de quem tem duas filhas.

O casamento realizou-se anteontem na Costa Amalfitana, em Itália, um país onde o jogador do F. C. Porto já viveu quando alinhou pelo Parma, entre 2010 e 2013.

Feliz, Danilo, de 27 anos, publicou uma imagem no Instagram, na qual surge ao lado da noiva, durante o copo d'água que decorreu nos bonitos jardins do NH Collection Grand Hotel Convento di Amalfi, um mosteiro do século XIII convertido, com a igreja e os claustros originais.

Localizado no alto de uma falésia, com vistas para o mar, o espaço acolheu um grupo restrito de convidados. Jessica destacou-se pela elegância de um vestido de linhas românticas e sensuais, da designer da Trofa Micaela Oliveira. "A minha mulher, o meu todo", partilhou Danilo, nitidamente feliz com a união. O casal tem duas filhas: Keyla, de três anos, e Kyara, de um ano e meio.