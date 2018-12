David, anão com atitude de gigante

Sara Oliveira Hoje às 17:18 Facebook

Aos 48 anos, David Almeida vê-se numa cadeira de rodas, fruto dos problemas inerentes à sua condição de anão, mas o que lhe falta em altura sobra-lhe em atitude. Conhecido ator da nossa praça [atualmente, podemos rever a sua participação em "Remédio Santo" na TVI], não se deixa limitar pela condição física. Até porque "há coisas mais importantes na vida", diz. "Isto não é uma doença terminal e eu não quero gerir a minha vida por causa disto", confessa.

Nascido em Lisboa, é portista ferrenho. "Sempre tive a mania da superioridade e de ser do contra", revela. Por isso, foi com orgulho que recentemente pisou o relvado do Estádio do Dragão em dia de jogo.

David estudou Direito, mas não se identificava com o curso. Uma noite no Bairro Alto mudou-lhe a vida: foi "convidado por um encenador para entrar numa peça". "Sempre tive fascínio pela arte de representar, principalmente pelo teatro. E tive a sorte de precisarem de uma pessoa com as minhas características", recorda, em conversa com o JN. A estreia aconteceu em 1994, no espetáculo "Acordei bicéfalo" e, "a partir daí, com sorte ou mérito", nunca mais parou, "como qualquer trabalhador precário". "Trabalhei com os melhores encenadores e realizadores e gosto do que faço. Ou do que fazia".

A carreira de David está suspensa, também pela debilidade física, mas sobretudo pela vontade de fazer outras coisas. "Agora, estou virado para a escrita. Estou a preparar um documentário sobre anões, numa vertente mais artística. A minha vida nunca se pautou pelo desgraçadinho, mas pelo mérito e pela minha personalidade. Ao longo da minha vida, não me resignei e nunca me lembro que sou anão", conta. O ator parou de representar mas, no próximo ano, voltará ao palco em "A boda" prevista para o Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e que também estará em cena no Teatro São João, no Porto.