David Beckham abre produtora cinematográfica

Longe dos relvados, David Beckham tem dedicado os seus esforços à área empresarial e agora chegou a altura de se aventurar na indústria do cinema com a abertura da produtora, a Studio 99. O marido de Victoria Beckham abriu esta empresa que se vai dedicar à produção de filmes, documentários e programas televisivos nas mais diversas áreas, de acordo com a imprensa internacional. O primeiro projeto será realizado com LeBron James. O jogador de basquetebol dos LA Lakers (NBA) é dono de outra produtora, a Uninterrupted, e juntos vão lançar uma série documental sobre a jornada do Inter Miami CF, […]