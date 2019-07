David Beckham relaxa ao lado da família em Miami

NTV Hoje às 16:00, atualizado às 16:28 Facebook

A família Beckham aproveitou as temperaturas quentes para desfrutar de alguns dias de férias na companhia do sol e do mar de Miami. O casal viajou recentemente para os Estados Unidos com os filhos Romeo, de 16 anos, Cruz, de 14, e Harper, de 8, como relatou a imprensa intencional. A família encontra-se a desfrutar de momentos divertidos na praia, sem nunca deixar o futebol de parte. Numa fotografia captada por paparazzi e publicada no Instagram, os três filhos de David e Vitoria Beckham aparecem divertidos durante um jogo de futebol. View this post on Instagram @romeobeckham @cruzbeckham Harper #football […]