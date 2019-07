David Carreira concretiza sonho de fã

NTV Hoje às 21:30, atualizado às 21:48 Facebook

Twitter

Partilhar

David Carreira mostrou o lado solidário ao realizar um dos sonhos de uma jovem fã com doença grave. O cantor, associado à organização Make A Wish, passou uma tarde em estúdio ao lado de uma fã, Sandra, para a gravação de uma nova versão da música “Minha Cama” e realizar um dos sonhos da jovem. David carreira assinalou o momento com uma fotografia ao lado da fã, nas redes sociais. View this post on Instagram Hoje tive uma tarde muito especial. Como embaixador da Make A Wish já estou acostumado a preparar com eles algumas surpresas de crianças que me […]