David Carreira dedica música a namorada durante concerto

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 15:52 Facebook

Twitter

Partilhar

David Carreira surpreendeu Carolina Carvalho, em palco, com uma dedicatória especial, durante o concerto em Pampilhosa da Serra, na sexta-feira. A atriz foi surpreendida enquanto marcava presença numa das recentes atuações a propósito da digressão de verão, ao ser convidada a subir ao palco. Assim, David Carreira proporcionou um momento de cumplicidade entre o casal ao dedicar a música “do jeito dela” à namorada. Nas redes sociais, Carolina Carvalho partilhou o momento nos InstaStories com um vídeo. “Ontem fui assistir a mais um concerto do meu David Carreira e não estava a espera disto! Foi lindo e estava a tremer […]