David Carreira inventa detenção para se promover

Sara Oliveira Hoje às 11:09, atualizado às 13:07 Facebook

Twitter

Partilhar

David Carreira fez crer que tinha sido detido nos Estados Unidos e a sua agente chegou a confirmar a ocorrência, mas foi tudo uma farsa. No Instagram, o cantor acabou por revelar que fez tudo parte do lançamento de um novo tema.

À imprensa, a agente de David Carreira, Joana Sousa, tinha confirmado a detenção, explicando que se tinha devido a "problemas com autorizações para gravar no local". Segundo a mesma fonte, advogados estariam a acompanhar o caso, para que David regressasse a Portugal.

Depois de perceber o impacto que a notícia estava a ter nos meios de comunicação em Portugal e entre os fãs, o cantor recorreu ao Instagram para revelar a farsa montada com o seu agenciamento.

"Preso? eu? Só no videoclip mesmo. Obrigado aos fãs que me ajudaram nesta ação de lançamento do novo single", escreveu David Carreira na rede social, mostrando o resultado da brincadeira que foi realizada em Portugal e não nos Estados Unidos, como tinha feito crer.

Enquanto alguns seguidores acharam piada à partida, outros sublinharam que "brincar com o coração não dá", pois foram mais os que acreditaram que ele tinha sido mesmo detido devido "a problemas com autorizações para gravar no local", como garantiu a sua agente, Joana Sousa, a uma revista. Já ao JN, a agente desligou todas as tentativas de contacto.

A farsa fez parte da estratégia de marketing para promover a nova música mas, como diz o velho provérbio, "cada um deita-se na cama que faz" e David corre o risco de, daqui para a frente, não ser levado a sério mesmo quando a ocasião o pedir.