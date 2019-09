David Carreira divide palco com Sara Carreira durante concerto

NTV Hoje às 12:30, atualizado às 12:43 Facebook

David Carreira e Sara Carreira dividiram o palco para interpretaram a música “Gosto de Ti” durante o concerto no Festival F, em Faro. A filha mais nova de Tony Carreira subiu ao palco durante o espetáculo do irmão e juntos deram voz ao tema, com mais de sete milhões de visualizações no Youtube. O momento foi partilhado nas redes sociais de Sara Carreira, na sexta-feira, através de um vídeo. View this post on Instagram Ontem em Faro 🔥🔥🔥 🎥 @tomas_nogueira Styling by @riostylist #styledbyrio Styling assistant @fabiobbranco Jacket: @itsjeremyscott Trousers: @maisonmargiela @newblackconceptstore A post shared by Sara Carreira 🖤 (@saracarreiraoficial) […]