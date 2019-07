David Carreira esclarece polémicas em que esteve envolvido

NTV Hoje às 15:30, atualizado às 15:46 Facebook

David Carreira abordou, esta segunda-feira, as polémicas em que esteve envolvido: o sotaque utilizado durante as entrevistas no Brasil e a falsa detenção nos Estados Unidos. No programa “Alô Portugal” (SIC), conduzido por José Figueiras e Ana Marques, David Carreira começou por reagir às críticas de que foi alvo ao falar português do Brasil explicando que o fez por respeito “à cultura” daquele país, tal como faz sempre que sai de Portugal. “Falo muito bem brasileiro, já dou cursos workshops”, começou por dizer, gracejando. “É uma forma de respeitares o sítio, a cultura. Não podes chegar a um país e […]