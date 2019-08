David Carreira processa humorista Diogo Batáguas após piada

NTV Hoje às 14:00, atualizado às 14:12 Facebook

David Carreira terá processado o humorista Diogo Batáguas depois de este ter feito uma piada sobre o cantor ter ingerido sémen de cavalo. O comediante fez um sketch no qual afirmou que David Carreira foi internado no hospital por ter ingerido sémen de cavalo. A brincadeira não terá agradado ao cantor, que segundo Diogo Batáguas, irá para tribunal. “Eis que em plenas férias judiciais o processo avança. Deixa a malta gozar as férias, Davidão. Mas agora sinto-me mal. Obriguei o rapaz a acordar cedo para ir a tribunal processar-me. Às dez da manhã estava a dormir”, pode ler-se na publicação […]