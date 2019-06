David Gilmour vende guitarras por 18 millhões de euros para ajudar o ambiente

Hoje às 14:12 Facebook

O guitarrista dos Pink Floyd vendeu a sua coleção de guitarras por 18 milhões de euros e o dinheiro irá para a caridade.

Aos 73 anos o guitarrista dos Pink Floyd vendeu a sua coleção de guitarras com mais de 120 instrumentos. O leilão realizou-se na casa de David Gilmour no Rockfeller Center, Nova Iorque, e os fundos angariados serão doados para a ClientEarth.

O evento sofreu um atraso de uma hora devido ao elevado número de participantes e foram precisas duas salas para 2000 pessoas de 66 países diferentes participarem no evento.

Algumas das guitarras expostas no leilão Foto: Twitter David Gilmour

David Gilmour leiloou mais de 120 guitarras e quebrou o recorde de Eric Clapton, arrecadando mais de 18 milhões de euros.

A peça mais cara foi a guitarra "1969 Black Fender Statcoaster Fectche", ou "Black Strat", que foi vendida por 3,4 milhões de euros, o instrumento mais caro alguma vez vendido num leilão.

A "Black Strat" Foto: Twitter David Gilmour

A "Black Strat" foi usada nos trabalhos mais conhecidos dos Pink Floyd, incluindo "The Wall", "Wish You Were Here" e "Dark Side of the Moon".

"O planeta está num estado irreversível" disse David Gilmour à imprensa, para justificar a iniciativa, acrescentando que o maior desafio que a humanidade já enfrentou é a poluição e que esta é sua parte na luta ambientalista.

A ClientEarth é uma empresa de advogados ambientalistas que pretende usar a lei para ajudar o ambiente e acabar com a poluição. O diretor da ClientEarth, James Thornton, diz que este dinheiro será uma mais-valia para a empresa.

Sala do leilão Sala do leilão A "Black Strat" como a guitarra é mais conhecida

David Gilmour admitiu que ficou triste por perder as guitarras, mas sabe que há problemas mais sérios e espera que as suas guitarras ainda possam dar música a muitas gerações.