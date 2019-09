De cabeleireiro dos famosos às dívidas e depressão: morreu Eduardo Beauté

NTV Ontem às 21:47 Facebook

Morreu Eduardo Beauté, confirmou o modelo Luís Borges, ex-marido do cabeleireiro português, nas redes sociais. Tinha 52 anos e uma vida de euforia, com os famosos a baterem-lhe à porta, que acabou em depressão e com dívidas. O corpo de Eduardo Beauté foi encontrado em casa, neste sábado, porém ainda não são conhecidas as causas da morte, de acordo com a RTP. Foi o ex-marido do cabeleireiro, Luís Borges, a avançar com a notícia à hora de jantar no perfil de Instagram. View this post on Instagram É com profunda tristeza que partilho convosco que partiu hoje o Pai dos […]