De férias, Maria Cerqueira Gomes revela como está feliz sem maquilhagem

Finalmente, o descanso. Depois de vários dias a apresentar sozinha o “Você na TV!” (TVI), Maria Cerqueira Gomes foi de férias. E já celebra ter “a cara lavada”. Ela anda nas nuvens. Depois de vários meses sem descanso e a entrar às sete da manhã nos estúdios da TVI, a apresentadora teve, finalmente, direito a férias. E mudou tudo: trocou os longos vestidos elegantes por uns calções e tirou a base da cara. View this post on Instagram Calções rotos com mais de 10 anos… cara lavada há mais de 10 dias… estou feliz. 😜 A post shared by Maria […]