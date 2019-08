Débora Monteiro não resiste ao “cheirinho a areia molhada”

NTV Hoje às 17:40, atualizado às 18:02 Facebook

Débora Monteiro mostrou-se bem-disposta apesar do mau tempo que se faz sentir em Portugal, numa altura que por norma as temperaturas costumam rondar os 30º graus. A atriz da SIC é uma grande adepta do “cheirinho a areia molhada”. Por isso, apelou a que os seus seguidores aproveitassem esta sexta-feira, mesmo com as constantes mudanças meteorológicas. “Chuva em agosto? Who cares… O sol não brilha hoje, brilha amanhã. Há que aproveitar este cheirinho de terra molhada, que é tão bom”, escreveu a intérprete de 36 anos na legenda. View this post on Instagram Chuva em Agosto? Who cares… O sol […]