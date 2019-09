Deborah Secco confessa ter usado testosterona

JN Hoje às 16:37 Facebook

Atriz brasileira confessou que recorreu à testosterona para ganhar um "corpo de sonho" quando fazia um papel na novela da Globo "O beijo do vampiro". Tinha 22 anos.

O caso de Deborah Secco veio a público quando a imprensa brasileira noticiou que Ângelo Rodrigues tinha sido internado, em estado grave, devido a uma injeção de testosterona. O português continua internado, livre de perigo, mas ainda com muitos tratamentos por fazer, nomeadamente a reconstrução da perna esquerda que, mercê de uma septicemia, entrou em situação necrotizante.

Deborah Secco, hoje com 39 anos, afirmou que arriscou a saúde para ganhar peso e obter um "corpo de sonho" porque "havia facilidade em conseguir a "bomba" [testosterona] e os resultados eram muito rápidos".

"É muito fácil [usar bomba] porque as pessoas ganham musculatura com muita facilidade e eu, muito menininha no ginásio, ouvia perguntar "tens medo de injeção?" Não? Então vais tomar uma injeção para ficares linda". E é isso. Depois, engordei 20 quilos e tive muita dificuldade em emagrecer", salienta.

O uso de anabolizantes também levou a artista brasileira ao hospital devido a problemas graves com a tiroide, tendo sido operada." Tenho a Síndrome de Hashimoto [doença autoimune e a causa mais comum de hipotireoidismo] e que tomar hormonas para o resto da vida. Tudo por culpa desse suplemento proibido", rematou.