Demi Lovato anuncia afastamento das redes sociais

Demi Lovato anunciou, através do perfil de Instagram, que se vai afastar das redes sociais por tempo indefinido, sem oferecer qualquer justificação. Num InstaStory publicado pela artista, esta quarta-feira, Demi Lovato informou que vai manter-se longe das redes sociais e pediu ainda compreensão por parte de todos os seguidores. A cantora não explicou o motivo do afastamento. Contudo, a artista tem sido alvo de diversos comentários direcionados ao seu peso, após um seguidor confrontá-la com o facto de ter engordado e sugerir a execução de um plano de dieta. Nos últimos meses, Demi Lovato tem vindo a investir cada vez […]