Demi Lovato explica a razão de não fazer dieta

Depois de confrontada com o ganho de peso por uma seguidora nas redes sociais, Demi Lovato sublinhou que não faz dieta devido à sua saúde mental. A cantora norte-americana tem vindo a investir cada vez mais na saúde mental após ter sido encontrada inanimada em casa, no ano passado, em consequência de uma overdose, e devido aos distúrbios alimentares que sofreu. Como tal, Demi optou por um estilo de vida mais descontraído, longe das dietas. Ao longo dos últimos meses, os internautas têm notado um aumento do peso na artista e, após um seguidor ter sugerido a execução de um […]