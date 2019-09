Demi Lovato surge com novo visual

NTV Hoje às 13:00, atualizado às 13:31 Facebook

Demi Lovato renovou o visual e surgiu, esta quarta-feira, com madeixas verde “neon” nas pontas do cabelo nas redes sociais. A cantora de 27 anos continua com o cabelo curto. Porém, decidiu pintar as pontas do cabelo com um tom verde florescente “neon”. O resultado final foi partilhado por Demi Lovato nos InstaStories, ferramenta do Instagram. Antes de revelar a mudança de visual, a artista publicou ainda uma fotografia na qual mostra as unhas pintadas do mesmo tom. “Ontem acordei doente e hoje não consigo fazer nada… Mas as minhas unhas estão a combinar com o cabelo”, escreveu. TEXTO: Mariana […]