Demi Moore traiu primeiro marido na noite anterior ao casamento

Demi Moore revelou, no livro autobiográfico “Inside Out”, que traiu o primeiro marido, Freddy Moore, na noite anterior ao casamento. Em 1980, a atriz deu o nó com o músico Freddy Moore, de quem se divorciou cinco anos depois. No entanto, Demi Moore admitiu que, quando se preparava para subir ao altar pela primeira vez, com 18 anos, traiu o artista. “Na noite anterior ao casamento, em vez de estar a trabalhar nos meus votos, estava a ligar a um rapaz que conheci numas gravações. Deixei a minha festa de despedida de solteira e fui até ao apartamento dele”, afirmou. […]