Depois da gravidez, que resultou no primeiro filho, Lonô, Rita Pereira quer voltar a estar em forma. A atriz e apresentadora da TVI decidiu retomar esta terça-feira as consultas com a nutricionista Ana Bravo.

"Isto de andar a comer pão de queijo e massa à maluca tem de acabar. Vamos lá voltar à disciplina alimentar", escreveu. Rita Pereira recomendou aos seus seguidores o blogue "Nutrição com Coração", que também dá nome à rubrica que a nutricionista assina no JN, e os livros de Ana Bravo.